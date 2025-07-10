بالأسماء.. 23 مرشحًا يتقدمون لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

اختُتمت اليوم الخميس، أعمال تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، حيث ارتفع عدد المتقدمين إلى 23 مرشحًا، بعد أن شهد اليوم الأخير إقبالًا ملحوظًا، مقارنة بالأيام السابقة التي سجلت 16 مرشحًا فقط.

وأكد المستشار عماد علي، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، أن اليوم الأخير شهد توافد عدد من المرشحين، ليصل العدد الإجمالي إلى 23 مرشحًا بشكل مبدئي، بينهم 11 مرشحًا عن أحزاب سياسية، و12 مرشحًا مستقلًا، من بينهم 6 سيدات.

وأوضح أن اللجنة المختصة ستبدأ في فحص ومراجعة أوراق المتقدمين، تمهيدًا لإعلان القائمة المبدئية خلال يومين، يليها فتح باب الطعون والتظلمات والتنازلات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين لاحقًا.

أسماء أبرز المتقدمين:

- عن حزب مستقبل وطن: مجدي عبدالرحيم سليم، مصطفى محمود الكحيلي، عبدالعاطي أحمد محمد علي

- عن حزب حماة الوطن:عادل السكري

- عن حزب الجبهة: عمرو أبو العيون

- عن حزب العدل:محمد شيخون (فردي)، علياء عبدالعزيز عامر، أحمد خليفة عبدالله

- عن الحزب المصري الديمقراطي:هيثم عبدالرازق عبدالعليم

- عن حزب الأحرار الاشتراكيين: نانسي صلاح

- عن حزب المؤتمر: حاتم صفوت محمود

ومن بين المرشحين المستقلين:

محمد رفعت أبو الوفا، جرجس صموئيل بشاي، رقية فنجري رمضان، صفاء إبراهيم محمود، نتعى موريس عطالله، عبدالغني فولي نيازي، بهاء طلعت شحاتة، أشرف البدري، عصمت جلال، معتز حسن صديق، أسعد عبدالمنعم، وجيهان عبدالمنعم التونسي.