إحالة سائق حادث "فتيات الإقليمي" بالمنوفية إلى الجنايات رسميًا

المنوفية – أحمد الباهي:

أحالت النيابة العامة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، سائق السيارة النقل المتهم في حادث دهس ميكروباص فتيات طريق الإقليمي، إلى محكمة الجنايات، إلى جانب مالك السيارة، على خلفية وفاة 19 شخصًا أغلبهم من الفتيات، في حادث مأساوي وقع صباح الجمعة الماضية.

وحددت المحكمة جلسة 8 يونيو المقبل لبدء محاكمة المتهمين، في القضية التي هزت محافظة المنوفية، خاصة قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، والتي فقدت 18 فتاة من بناتها في لحظة واحدة.

الحادث وقع لسيارة ميكروباص يقودها أدهم محمد، كانت متجهة بالفتيات الضحايا إلى إحدى مزارع العنب للعمل، قبل أن تصطدم بهم شاحنة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، مما أسفر عن مصرع جميع الراكبات والسائق.

ونُقلت جثامين الضحايا إلى عدد من مستشفيات المحافظة، وهي: قويسنا، الباجور، سرس الليان، وأشمون. وكان بين الضحايا: ميادة محي، هنا علام، مروة أشرف، شيماء خليل، آية زغلول، شروق خالد، هدير عبدالباسط، شيماء محمود، أسماء خالد، سمر خالد، ملك خليل، ضحى همام، وآخريات.

المشهد في قرية كفر السنابسة كان مفجعًا؛ حيث تجمّع الأهالي، رجالًا ونساءً، في انتظار سيارات الإسعاف التي حملت الجثامين، بينما جلست الأمهات على الأرض يلطن وجوههن وهن يصرخن بأسماء بناتهن، في لحظات وداع مؤلمة.

ومن جهته، عبّر وزير العمل محمد جبران عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، معلنًا متابعة الوزارة للحادث عبر الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة. وأوضح أن الوزارة ستصرف تعويضات عاجلة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، تُقدّر بـ200 ألف جنيه لكل متوفى، و20 ألفًا لكل مصاب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكّنت من ضبط سائق الشاحنة المتسبب في الحادث بعد جمع المعلومات وتتبع خط سيره، فيما تُجرى التحقيقات للكشف عن الملابسات الكاملة، وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

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