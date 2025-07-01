ضبط دقيق مهرب و322 مخالفة تموينية في حملات بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تشديد الرقابة التموينية لضمان توافر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وشهدت الحملات، التي أشرف عليها مفتشو مديرية التموين والإدارات التابعة لها بمراكز ومدن المحافظة، تكثيفًا للتفتيش على المحال التجارية والأسواق والمخابز البلدية المدعمة، وأسفرت عن تحرير 322 محضرًا تموينيًا متنوعًا لمخالفات تمس جودة السلع وسلامة تداولها.

وأكدت شيماء عمر، مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أن من أبرز الضبطيات خلال هذه الفترة، ضبط مخبز بحوزته 3 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 433 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، و209 عبوات مشروبات غازية، و50 عبوة سناكس ومقرمشات منتهية الصلاحية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 25 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و26 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و20 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، إلى جانب مخالفات أخرى شملت عدم وجود لوحات تشغيل، أو ميزان، أو بون صرف للمواطنين، بإجمالي 109 مخالفات بالمخابز.

أما في مجال الأسواق، فتم تحرير 64 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و29 محضرًا للبيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار أو المخازن، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، بإجمالي عشرات المخالفات التي تستهدف حماية صحة وسلامة المواطنين.

وفي قطاع المستودعات، تم ضبط مخالفات تتعلق بعدم استلام الحصص المقررة ومخالفة خط سير سيارات التوزيع، كما تم تحرير محضرين ضد بدالين تموينيين لعدم الإعلان عن المقررات التموينية.

وأوضحت مدير المديرية أن الحملات جاءت بالتوازي مع العمل على فحص شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية، مشيرة إلى أن إدارة نظم المعلومات حققت معدل إنجاز تجاوز 115% خلال شهر يونيو، بعد تلقي 182 شكوى تم التعامل معها.