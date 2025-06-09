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شاب مدمن يشعل النيران في منزل أسرته ببني سويف

12:56 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    حريق منزل
  • عرض 3 صورة
    حريق منزل
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بني سويف-حمدي سليمان:

أقدم مدمن على إشعال النيران في منزل أسرته، عقب خلاف نشب بينه وبين والدته في مدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل بمنطقة الحميات بمدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقل رجال الإطفاء، وجرت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وتبين من التحريات أن سبب الحريق قيام شاب مدمن بإضرام النيران في بعض الأوراق والأثاث في المنزل، بسبب خلاف نشب بينه وبين والدته.

جرى ضبط المتهم واقتياده إلى قسم شرطة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة.

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حريق منزل بني سويف شاب مدمن
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