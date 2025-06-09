جثتان و10 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالمنيا- تفاصيل



المنيا- جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 10 آخرين بكسور وجروح متنوعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال على الطريق الزراعي بالقرب من مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يُفيد بحادث انقلاب سيارة ربع نقل، ووقوع حالات وفيات ومصابين .

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة مصرع شخصين هما: "سليم رمضان عبدالحميد"، 27 عامًا، و"ممدوح محمد حسان"، 40 عامًا.

وتبين من المعاينة إصابة كلا من: "أحمد علاء أحمد، 25 عامًا، وشقيقه محمد، 25 عامًا، محمد شعبان سيد، 23 عامًا، وجمال أبو العلا علي، 41 عامًا، ورضي زاهي عبد الرحيم، 25 عامًا، ومحمد حسن محمود، 15 عامًا، ومصطفى فتح جمعة، 26 عامًا، وعلي حسن محمد، 50 عامًا، وفضل حسين فضل، 40 عامًا، وعمر سيد حسن، 39 عامًا"، جميعهم عمال مقيمين بمركز أبوقرقاص.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، والمصابين إلى ذات المستشفى، إذ تبين إصابتهم بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارة.