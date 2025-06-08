إصابة 18 شخصًا في حادث تصادم على طريق السخنة

السويس_ حسام الدين أحمد:

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق "السخنة- السويس"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغا يفيد تصادم سيارتين أمام قرية " لا سيرينا" بمنطقة السخنة جنوب السويس، وأن الحادث أسفر عن حدوث إصابات بين الركاب.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس، 12 سيارة لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

َوانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن الحادث وقع عقب انتهاء رحلة اليوم الواحد بإحدى القرى السياحية، وأثناء خروج سيارة ميكروباص يستقبلها مصطافين تحمل لوحات "وف 7516" اصطدمت بها سيارة ملاكي مسرعة تحمل لوحات "ن ي د 2143" سبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

وتسبب الحادث في حدوث إصابات ما بين متوسط إلى خفيفة بين الركاب.

وأوضح مصدر طبي بمجمع السويس الطبي، أن قسم الطوارئ استقبل 18 مصابا بينهم طفل بعمر 9 شهور، وتراوحت الإصابات بين كسور في الأطراف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.