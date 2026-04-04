تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر مارس 2026، في إطار تنفيذ الأهداف القومية للخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030، بما يسهم في تحسين الخصائص البشرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأشار التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ خطة مبادرات عام 2026، حيث تم تنفيذ 1447 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وقوافل سكانية خلال شهر مارس الماضي في 25 محافظة، استفاد منها نحو 86.7 ألف مواطن بمختلف محافظات الجمهورية.

أنشطة مبادرات السكان في المحافظات

أوضح التقرير أن الأنشطة تم تنفيذها في 25 محافظة، واستهدفت مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، حيث بلغ عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي نحو 53 ألف مواطن، مقابل 28 ألفًا بالوجه البحري، و3.7 ألف بالمحافظات الحضرية، إلى جانب ألفي مواطن بمحافظات الحدود.

وأشار التقرير إلى أن المبادرات التي يتم تنفيذها تركز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ومحو الأمية وزيادة سنوات التعليم، ورفع الوعي بالقضايا البيئية والسكانية، إلى جانب دعم جهود تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية.

كما أوضح التقرير أن نسبة إنجاز أنشطة المبادرات على مستوى الجمهورية بلغت نحو 26% خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2026 من المخطط السنوي، بما يعكس تسارع وتيرة العمل في تنفيذ مستهدفات الخطة.

برنامج تدريبي متخصص بمركز سقارة

أشار التقرير إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري، يستهدف رؤساء وحدات السكان بالمحافظات، لتعزيز مهاراتهم في تحليل مؤشرات التحركات السكانية، ومتابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني على مستوى المحافظات.

كما شهد شهر مارس 2026 عقد اجتماعين "أون لاين" مع فرق عمل وحدات السكان بالمحافظات لمتابعة سير العمل، ومناقشة خطط التدريب وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المبادرات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية، باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات السكانية في جميع المحافظات، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتي ترتكز على تمكين الإنسان، خاصة الشباب والمرأة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال أنشطة توعوية وتدريبية تسهم في تغيير السلوكيات وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والبيئية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تركز على ربط القضية السكانية بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للشباب.

اقرأ أيضًا:

