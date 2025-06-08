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"سكاكين العيد".. حرب شوارع تنتهي بمقتل شاب في المحلة

02:10 م الأحد 08 يونيو 2025

المجني عليه

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الغربية- مروة شاهين:

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه متأثرًا بعدة طعنات تلقاها، خلال مشاجرة دامية مجموعة من الشباب، بمحلة البرج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن وفاة أحد المشاركين.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الشاب المتوفى يُدعى "محمود. ا. ال" 20 عامًا، وتعرض لطعنات قاتلة خلال مشاجرة وقعت في شارع المغربل بمنطقة محلة البرج، عقب مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي والأسلحة البيضاء.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

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