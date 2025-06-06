محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي ويهنئ الأطقم الطبية بالعيد

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، مستشفى التأمين الصحي بسندوب، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث قدّم التهنئة للمرضى وذويهم، وحرص على مصافحة المرضى والأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، تقديرًا لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى، خاصة خلال أيام العيد.

وتفقد محافظ الدقهلية عددًا من الأقسام الداخلية، من بينها الاستقبال، والأطفال والمسالك البولية، وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وقدم لهم الهدايا العينية والنقدية، متمنيا لهم الشفاء العاجل، وقال إن العيد لا يكتمل إلا بزيارة إخوتنا وأبنائنا المرضى والشد على أيدي الأطباء والممرضين الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل صحة المواطن.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والخدمات الطبية اللازمة، موجّهًا الشكر لكافة أفراد الفريق الطبي على التزامهم وجهودهم المبذولة، من جانبهم عبّر المرضى عن سعادتهم باهتمام المحافظ وحرصه على مشاركتهم فرحة العيد، فيما عبّر الأطباء عن تقديرهم وسعادتهم بتلك اللفتة الطيبة التي تشعرهم بتقدير قيمة ما يقدمونه من عمل.

رافق محافظ الدقهلية خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحي بسندوب، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد رياض رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، والدكتورة وفاء اسماعيل مدير المستشفى، والدكتورة مروة طه نائب مدير المستشفى، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، و محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.







