أهالي السويس يؤدون صلاة العيد في 123 ساحة وسط تنظيم وتأمين شامل (فيديو)

السويس - حسام الدين أحمد:

أدى أهالي محافظة السويس، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في 123 ساحة ومسجد موزعة على أحياء المحافظة الخمسة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة بمشاركة الشرطة والإسعاف، لضمان أداء الشعيرة في أجواء آمنة ومريحة.

وأكد الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن المديرية أعدّت خطة متكاملة لتنظيم الصلاة، شملت تهيئة الساحات والمساجد الكبرى بأنظمة صوتية حديثة، وتجهيز أماكن خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن راحة المصلين وسلاسة الحركة داخل المصليات.

وأشار إلى أن نخبة من الأئمة المتميزين كُلّفوا بإلقاء خطبة العيد، مع التركيز على مقاصد الشعيرة ومعاني الرحمة وصلة الرحم، مشددًا على منع أي استغلال سياسي أو حزبي للساحات. كما تم تخصيص أماكن مستقلة للنساء، تحت إشراف واعظات معتمدات، لضمان التنظيم وتحقيق السكينة.

وشهدت ساحة مسجد الإمام علي بن أبي طالب، أكبر ساحات السويس، بثًا مباشرًا عبر منصة "مصراوي"، فيما توافدت أعداد كبيرة من المصلين إلى مساجد الجامع الكبير، والنبي موسى، والخالدين بحي فيصل، وسط مشاركة لافتة من المتطوعين من الشباب والفتيات في تنظيم الصفوف وتقديم الدعم لكبار السن.

وزع متطوعون الحلوى والبالونات على الأطفال، إلى جانب التمر، في مشهد يعكس أجواء البهجة التي عمّت ساحات العيد، في حين انتشر أفراد الشرطة والمرور لتنظيم حركة السير، وتوفير سيارات إسعاف بجميع المواقع تحسبًا لأي طارئ.