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سائحات أجنبيات يتعلمن أسرار الطهي الصعيدي الأصيل فى الأقصر

10:22 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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    سائحات أجنبيات يتعلمن أسرار الطهي الصعيدي الأصيل فى الأقصر (3)
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    سائحات أجنبيات يتعلمن أسرار الطهي الصعيدي الأصيل فى الأقصر (4)
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    سائحات أجنبيات يتعلمن أسرار الطهي الصعيدي الأصيل فى الأقصر (2)
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الأقصر - محمد محروس:

استقبل مطعم "أوكرا كيتشن" بمدينة إسنا جنوب الأقصر، أول مجموعة من السائحات في ورشة طهي تفاعلية تهدف إلى إحياء المطبخ الصعيدي التقليدي، بمشاركة نساء من المجتمع المحلي.

شهدت الورشة أجواء مبهجة، حيث تعاونت السائحات مع سيدات إسنا في إعداد أطباق صعيدية موروثة، وسط تبادل للقصص والتقاليد.

ويعد "أوكرا كيتشن" أول مطعم من نوعه في المدينة تديره بالكامل نساء من إسنا، بالشراكة مع منظمة "تكوين" للتنمية المجتمعية المتكاملة، في إطار مشروع يهدف إلى الحفاظ على التراث الغذائي المحلي وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال السياحة الثقافية.

بدأت فكرة المطعم في أغسطس 2023، بإطلاق مسابقة "مطبخ إسنا"، التي شاركت فيها أكثر من 40 سيدة بوصفات تقليدية توارثوها عن أمهاتهم وجداتهم.

وبالتعاون مع شيف محترف، تم توثيق هذه الوصفات وتطويرها ضمن برنامج تدريبي شامل، شمل مهارات اختيار المكونات، وتقنيات الطهي، وتقديم الأطباق بأسلوب احترافي.

لم يكن الهدف مقتصرًا على الطهي فحسب، بل تعداه إلى تحدي الأعراف المجتمعية ودعم النساء في صعيد مصر للانخراط في سوق العمل والسياحة للمرة الأولى.

واستلهم اسم "أوكرا" – الذي يعني البامية، أحد المكونات الرئيسية في المطبخ الصعيدي – ليكون رمزًا لدور المرأة الحيوي في الحفاظ على الهوية الثقافية من خلال الطعام.

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