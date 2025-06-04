الخروف بـ220 والماعز بـ230 جنيها.. تعرف على أسعار الأضاحي بالفيوم

الفيوم-حسين فتحى:

تشهد أسواق وشوادر الأضاحي في الفيوم، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لشراء الخراف والماعز، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال محمد فتحي، أحد تجار الخراف والماعز، إن هناك إقبالًا كبيرًا من أهالي الفيوم وبعض المحافظات المجاورة على شراء أضحية العيد.

وأوضح فتحي أن سعر كيلو الخراف "قائم" وصل إلى 210 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الماعز "قائم" 250 جنيهًا.

وأضاف أن أسعار اللحوم "مشفاه" سجلت 380 جنيهًا لكيلو الخراف و400 جنيه لكيلو الماعز.

وأشار فتحي إلى أن الإقبال على شراء الخراف والماعز يفوق الإقبال على العجول، التي وصل سعر العجل الواحد منها إلى 100 ألف جنيه.

يذكر أن الصفحة الرسمية لموقع مصراوي كانت نقلت بثًا مباشرًا من أحد شوادر الخراف والماعز بمدينة الفيوم، لتغطية حركة البيع والشراء.