17 ساحة و606 مساجد لأداء صلاة عيد الأضحى بالوادي الجديد

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء ، الانتهاء من تجهيز وفرش 17 ساحة كبرى و 606 مسجدًا؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى مراكز المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة؛ لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه الزملوط بتوفير وسائل مواصلات لأماكن الساحات، والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة لصلاة السيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور.

كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.