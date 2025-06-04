خروجة بـ10 جنيه.. أماكن للتنزه والاستمتاع بعيد الأضحى بالقليوبية - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استعدت الحدائق والمتنزهات والمراكب النيلية بمحافظة القليوبية لاستقبال المواطنين والأسر لقضاء أجواء عيد الأضحى وسط الطبيعة وروح البهجة، مع خيارات متنوعة تناسب كل الميزانيات.

تضم المحافظة مجموعة كبيرة من المنتزهات والحدائق التي تتجمع فيها العائلات خلال الأعياد، وعلى رأسها مدينة القناطر الخيرية، التي تُعرف بـ"مقصد الغلابة" نظرًا لانخفاض تكاليفها المادية، مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من الزوار.

ورصد "مصراوي" أبرز الأماكن التي يتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا خلال عيد الأضحى مع التكاليف المتوقعة لكل منها:

حدائق القناطر الخيرية: مناسبة لجميع الفئات الاقتصادية، حيث تتراوح أسعار تذاكر الدخول بين 10 و30 جنيهًا. توفر الحدائق خدمات ومأكولات بأسعار مناسبة، مع السماح للزائرين بإحضار مأكولاتهم ومشروباتهم الخاصة، مع التأكيد على الحفاظ على نظافة المكان.



ومن أشهر الحدائق هناك "حديقة عفلة"، ويُفضل الزوار اصطحاب الطعام لتقليل المصروفات. الوصول إلى القناطر يتم عبر مواصلات خاصة أو حافلات النقل العام من قليوب، بالإضافة إلى القطار من محطة قليوب، في رحلة لا تتجاوز 15 دقيقة.

مدينة بنها: تحتضن حديقة صقلية الواقعة بمنطقة كورنيش النيل، التي تعد من أبرز مناطق التنزه مع إقبال كبير من مواطني القليوبية.



كما يشهد كورنيش النيل في بنها تجمعات كبيرة خلال أيام العيد، وتتوفر به مناطق مجانية للزوار، إضافة إلى ذلك، توجد متنزهات في مناطق الفلل والرياح التوفيقي وحديقة الطفل، ومراسي المراكب النيلية التي تضفي أجواءً مميزة.

ممشى أهل مصر: وهو مشروع تطويري نفذته الأجهزة التنفيذية لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.



يمتد الممشى على مراحل، ويعتبر من الأماكن الجديدة التي توفر فرصة رائعة للتنزه والتمتع بالهواء الطلق في أجواء آمنة ومنظمة.

مع قرب عيد الأضحى، تقدم هذه المواقع خيارات متنوعة للترفيه والتجمع العائلي بأسعار في متناول الجميع، لتجعل من الاحتفال بالعيد مناسبة مليئة بالسعادة والراحة بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.





