إعلان

ضبط طالب تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالمنوفية

12:14 م الأربعاء 04 يونيو 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، تداول ورقة أسئلة امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي الساعة 9,50 دقيقة، وبالتحري تبين أن الطالب يتبع إدارة قويسنا وأمكن ضبط ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء امتحانات نهاية العام بمادتي الهندسة والتربية الدينية، وذلك بعد استمرارها لمدة 5 أيام.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، قد عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد على أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية الشهادة الإعدادية امتحان الهندسة وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى