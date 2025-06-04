ضبط طالب تداول امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، تداول ورقة أسئلة امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي الساعة 9,50 دقيقة، وبالتحري تبين أن الطالب يتبع إدارة قويسنا وأمكن ضبط ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

ويختتم طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء امتحانات نهاية العام بمادتي الهندسة والتربية الدينية، وذلك بعد استمرارها لمدة 5 أيام.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، قد عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد على أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.