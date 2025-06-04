نادي يونسكو أسوان يحتفل باليوم العالمي للبيئة بحملة نظافة للنيل

أسوان - إيهاب عمران:



نظم نادي يونسكو أسوان للتعلم التكنولوجي والإبداع وحماية البيئة والتراث، بالتعاون مع جامعة أسوان، وعدد من المؤسسات الأهلية مجموعة من الفعاليات البيئية والتوعوية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة، في إطار احتفالات اليوم العالمي للبيئة.

وشملت الفعاليات تنظيم حملة نظافة للنيل، والحديقة النباتية بأسوان، وغرس عدد من الأشجار بالحديقة بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية، الذين شاركوا أيضًا في مسابقة الكاياك على النيل في إطار الترويج للرياضات البيئية.

وعقب الأنشطة الميدانية أقيمت ورش عمل توعوية بمركز الإبداع التابع للجامعة ناقشت دور التكنولوجيا في حماية البيئة إلى جانب عروض تقديمية تناولت التحديات البيئية وقضية تغير المناخ، وأدار الورش الدكتور أشرف إمام نائب رئيس جامعة أسوان لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من قيادات الجامعة يتقدمهم الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس نادي يونسكو أسوان، والدكتورة مرفت السمان، رئيسة النادي إلى جانب عميد كلية التربية الرياضية وممثلين عن مركز ريادة الأعمال بالجامعة والدكتور أحمد فرمان عضو مؤسس ورئيس لجنة الهوية البصرية والآثار وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واختتمت الفعاليات بتكريم المشاركين من المؤسسات المختلفة بالإضافة إلى تكريم الشباب وذوي الإعاقة وطلاب الجامعة تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه الفعالية البيئية المجتمعية.