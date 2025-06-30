بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 14 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الضحايا إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من: "الغضار.م.ح" 45 عامًا،؛ وإصابة حمادة جمعة علي، 30 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم، ومينا فايز علام 33 عامًا، كسر بالساق الأيسر، وبطل عطا عبد القادر، 44 عامًا، كسر في الضلوع، وشعبان شرقاوي أحمد، 37 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وعيد غدار أحمد 25 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحمزة علي جمال 3 أعوام ونصف، اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وشقيقه "عمرو"، عام وشهرين بدون إصابات ظاهرية، و يوسف سعيد على 21 عامًا، نزيف بالبطن.

كما أُصيب كل من: سيد جمعة علي، 39 عامًا، كسر بالضلوع، و سهيلة عبد السلام سالم، 21 عامًا، اشتباه كسر بالساعد الأيمن وسحجات وكدمات، ودسوقي محمد إبراهيم، 27 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، ومحمد ماهر موسى، كسر بالذراع الأيسر، وفايز رجب حميدة 40 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفشن المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.