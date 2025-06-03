وزير التموين ومحافظ الدقهلية يتفقدان إنشاءات المنطقة اللوجستية (صور)

الدقهلية – رامي محمود:



تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المنطقة اللوجستية التي تُنشأ على رافد طريق (جمصة – المنصورة) بنطاق مركز طلخا، لمتابعة تنفيذ أعمال أكبر مشروع لإنشاء منطقة لوجستية وتجارية. ويشمل المشروع إنشاء مول المنصورة على مساحة 52 فدانًا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وقال حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن نسبة تنفيذ المنطقة اللوجستية بلغت 60٪ حتى الآن بقيمة مالية تبلغ 2.5 مليار جنيه.



وأضاف الجراحي أنه سيتم تسليم المحال التجارية في المول التجاري في شهر نوفمبر القادم، على أن يتم التشغيل الكامل للمنطقة اللوجستية في أبريل 2026، موضحًا وجود بضائع في المنطقة بقيمة 300 مليون جنيه.



ولفت إلى أن شركة "مراكز المطور التجاري" هي المنفذ للمشروع، الذي يضم مولات تجارية وسينمات وملاهي وأماكن ترفيهية، فيما تشمل المرحلة الثانية إنشاء نادي رياضي اجتماعي ومجمع مدارس وخدمات لوجستية.



ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي مراحل العمل في المنطقة اللوجستية، وزارها عدة مرات للوقوف على سير العمل، وتذليل أي عقبات وإزالة المعوقات.



وأضاف المحافظ أنه على ثقة كاملة بأن هذا المشروع سيحقق تطلعات أبناء الدقهلية.



وقال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تتمثل في تحقيق آمال المواطنين وتوفير احتياجاتهم، موضحًا أنهم يعملون بروح الفريق الواحد مع كافة الوزارات المعنية لضمان توفير كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.



