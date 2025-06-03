البحيرة - أحمد نصرة:

أصدر الطب الشرعي، بمحافظة البحيرة، تقريره بخصوص وفاة شاب استخرجت جثته عقب دفنه بـ 25 يومًا بناء على قرار النيابة لتحديد سبب الوفاة.

وجاءت نتيجة التقرير بخلو الجثمان بحالته الراهنة من التحلل والتعفن الرمي المتقدم من أية آثار إصابية واضحة، كما جاءت نتيجة المعمل الكيماوي تفيد بخلو العينات المرسلة من السموم المشتبهة.

كانت شرطة كوم حمادة، نفذت قرار النيابة العامة باستخراج جثمان " أحمد.ز"، وعرضه على الطب الشرعي، عقب تقدم والدته ببلاغ لشكها أن الوفاة غير طبيعية، ويوجد بها شبهه جنائية، اعتقادًا منها أنه تناول مادة سامة، أدت لوفاته".

وقالت الأم أن ابنها ظهرت عليه أثناء الوفاة علامات تدل على تناوله مادة سامة منها خروج ريم من فمه.

عقب استخراج الجثمان أخذت عينات من الجثة وأُرسلت إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها ومعرفة سبب الوفاة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

إقرأ أيضًا

"هل مات بالسم؟" .. استخراج جثمان شاب بعد دفنه بـ 25 يوم في البحيرة