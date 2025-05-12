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"هل مات بالسم؟" .. استخراج جثمان شاب بعد دفنه بـ 25 يومًا في البحيرة

05:44 م الإثنين 12 مايو 2025

أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت شرطة كوم حمادة، اليوم الإثنين، قرار النيابة العامة باستخراج جثمان شاب توفي منذ 25 يوما، وعرضه على الطب الشرعي، عقب تقدم والدته ببلاغ لشكها أن الوفاة غير طبيعية، ويوجد بها شبهه جنائية.

كانت والدة الشاب طالبت في بلاغ رسمي النيابة العامة باستخراج جثة نجلها وتوقيع الكشف الطبي عليه، اعتقادًا منها أنه تناول مادة سامة، أدت لوفاته".

وقالت الأم إن ابنها ظهرت عليه أثناء الوقاة علامات تدل على تناوله مادة سامة منها خروج ريم من فمه.

عقب استخراج الجثمان أخذت عينات من الجثة وأُرسلت إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها ومعرفة سبب الوفاة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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استخراج جثمان الطب الشرعي فحص جثة سبب وفاة شاب شرطة كوم حمادة
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