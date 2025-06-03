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"محمود" يلحق بركب ضحايا لقمة العيش.. ارتفاع وفيات حادث السادات لـ 5 حالات

11:40 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025
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    حادث السادات
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    حادث السادات
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المنوفية – أحمد الباهي:

توفي صباح اليوم الثلاثاء، شاب من قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب سيارة نقل كانت تقل عددًا من العمالة اليومية المتجهة من أشمون إلى مدينة السادات، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى خمسة، فيما أُصيب نحو 21 آخرين.

وصرح مصدر من القرية لـ مصراوي، أن المتوفى يُدعى "محمود طارق محمود البودي"، وكان يتلقى العلاج داخل قسم العناية المركزة بمستشفى أشمون العام منذ وقوع الحادث، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ولفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم، ومن المقرر تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد سيدي خفاجة بقرية طليا.

وكان الحادث قد وقع قبل أيام، عندما تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، بانقلاب سيارة نقل تقل عددًا من العمالة اليومية على طريق "السادات – الخطاطبة"، وأسفر الحادث في حينه عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى السادات العام لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حادث السادات المنوفية سيارة نقل
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