تعليم الوادي الجديد: 1400 طالب مستفيد يوميًا من المراجعات بالمساجد



الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن هناك حوالي 1400 طالبٍ يستفيدون بشكل يومي من المراجعات ودروس التقوية التي يجري تنظيمها بالمساجد من خلال تخصيص 39 مسجدًا موزعين علي مراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف سامي، أن هذه الدروس والمراجعات تتم بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، ويحاضر فيها 41 معلما.

كان محافظ الوادي الجديد، أعلن منتصف مايو المنقضي، عن إطلاق برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المساجد، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الدور التوعوي والمجتمعي للمساجد كمراكز إشعاع تثقيفي وتعليمي إلى جانب دورها الديني الدعوي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.