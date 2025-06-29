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مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة في سنورس بالفيوم

09:35 م الأحد 29 يونيو 2025
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  • عرض 3 صورة
    مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة
  • عرض 3 صورة
    مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة
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الفيوم – حسين فتحي:

لقي مواطن مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه لحادث صدم من قبل سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق القاهرة–الفيوم، في نطاق مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وتلقى اللواء محمود نبيل عبد التواب، مساعد مدير أمن الفيوم لقطاع شرق المحافظة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير، أسفر عن مصرع محمود سالم مصطفى، 37 عامًا، عامل، ومقيم بمدينة سنورس.

وانتقل العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة زائدة، وأثناء محاولة المتوفي عبور الطريق، صدمته السيارة التي كان يقودها "م. س. أ"، 43 عامًا، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم القبض على السائق المتسبب في الحادث، وأُخطرت نيابة مركز سنورس لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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