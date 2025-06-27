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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم الصحراوي الغربي بالمنيا

05:57 م الجمعة 27 يونيو 2025

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم الصحراوي

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المنيا-جمال محمد:

أكد مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص، اليوم الجمعة، إلى 13 مصاباً بعد وصول 10 حالات في حصيلة أولية.

وضمت قائمة أسماء المصابين: زياد أشرف أنس، 15 سنة، آدم عبدالله شعبان، 10 سنوات، زينة عصام عبدالحميد، 25 سنة، جلال إبراهيم تمساح، 27 سنة، يوسف محمد عبدالغني، 5 سنوات، كريم صلاح حسان، 27 سنة، وفاء محمد أبو الحسين، 29 سنة، عمر رجب مختار، 17 سنة، مصطفى حسين عبدالغني، 15 سنة، وردة على حسن كمال، 13سنة، سما عيون حجازي، 12 سنة، نوره قطب توفيق، 27 سنة، مقيمون جميعًا بقريتي زهرة ودمشير بمركز المنيا، وشخص آخر مجهول الهوية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وإصابة عدداً من العمال، أثناء عودتهم من العمل بإحدى المزارع بالظهير الصحراوي.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 10 عمال بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حادث تصادم الصحراوي الغربي المنيا
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