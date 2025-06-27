المنيا - جمال محمد:

تنظم محافظة المنيا، تحت رعاية وحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، غدًا السبت، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم لعام 2025، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة وبنك الدم الإقليمي، وذلك على كورنيش النيل أمام ديوان عام محافظة المنيا.

وتتضمن فعاليات الاحتفالية، اصطفاف السيارات بمشاركة المديريات، تشغيل وحدات التبرع ببنوك الدم الثابتة والمتنقلة، وتوزيع مطبوعات توعوية عن أهمية التبرع الطوعي وفوائده.

كما يجري تنظيم محاضرات قصيرة وجولات توعية ميدانية، وتكريم المتبرعين المنتظمين والجهات الداعمة (مؤسسات – شخصيات عامة – جمعيات أهلية – جامعات – أندية رياضية)، واستعراض نتائج الحملة القومية “دمك حياة لغيرك” التي انطلقت في أبريل الماضي.

ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات الصحية التي تعزز من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافط إلى أن هذه الفعالية تأتي استكمالًا للحملة القومية التي أطلقتها المحافظة في نهاية أبريل الماضي بعنوان “دمك حياة لغيرك”، بالتنسيق مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم القومية، والتي انطلقت من ديوان عام المحافظة وشملت كافة المجالس المحلية بالمراكز التسع، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم.