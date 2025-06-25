محافظ بورسعيد يستعرض إنجازات الدولة على أرض المحافظة خلال عام

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال العام المالي 2024-2025.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أنه من ضمن المشروعات التي تم تنفيذها: الممشى السياحي على 3 مراحل بطول 1.2 كيلو متر بتكلفة 180 مليون جنيه.

وتابع "حبشي" أنه من المقرر افتتاح المرحلة الثالثة 30 يونيو 2025، وتطوير كورنيش وشاطئ بورسعيد، حيث أن المرحلة الأولى منه بطول 2.1 بتكلفة 100 مليون جنيه منهم 60 مليون جسم الكورنيش و40 مليون مرافق وشبكات، بينما التكلفة الإجمالية للمشروع 200 مليون جنيه.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه جرى رفع كفاءة مدرسة الشهيد فتحي عبد الحميد بسهل الطينة بتكلفة قرابة 4 مليون و500 ألف جنيه، وتركيب منظومة كاميرات لتأمين محافظة بورسعيد عبارة عن 76 كاميرا بجميع أحياء المحافظة بإجمالي 22 مليون و500 ألف جنيه.

وجرى إنشاء ساحة انتظار ميدان لبنان التي كانت تجمع للقمامة وتحويلها إلى جراج يسع 100 سيارة بتكلفة حوالي 3 مليون و400 ألف جنيه، وتطوير ساحة السيارات بميدان المعديات، ورفع كفاءة الدور الثاني والثالث بمجمع المصالح وتحويله إلى مبنى رقمي بتكلفة حوالي 41 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مبنى الطب البيطري بمنطقة القابوطي الجديد، ورفع كفاءة شاليهات المعمورة بتكلفة 5.5 مليون جنيه، ورفع كفاءة نقطة إطفاء الجرابعة بتكلفة 2 مليون و760 ألف جنيه، وتطوير مقابر الشهداء بمشاركة مجتمعية بالكامل.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى توريد وتركيب كشافات طلقة شمسية بتكلفة 55 مليون جنيه تقريبا على طرق بورسعيد دمياط والإسماعيلية وطريق بحري ترعة السلام وطريق ترعة سرحان، وتطوير ورفع كفاءة منطقة خالد بن الوليد بتكلفة 80 مليون جنيه تمويل من مخصصات الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى مشروعات جهاز تعمير سيناء على أرض بورسعيد بإجمالي 801 مليون جنيه مشاريع تم تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها، ومشروعات مديرية الطرق والنقل بإجمالي 9.5 كيلو متر بإجمالي اعتماد مالي 85 مليون جنيه، فضلا عن إنجازات قطاعات التأمين الصحي الشامل، والطب البيطري، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإسكان، وغير من القطاعات المختلفة.