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"كانوا راجعين من الشغل".. إصابة 9 عاملات في حادث انقلاب بالمنيا

08:47 م الأربعاء 25 يونيو 2025

إسعاف أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:

أصيبت 9 عاملات، مساء اليوم الأربعاء، بكسور وكدمات متنوعة؛ إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، مما أسفر عن إصابة عدد من السيدات العاملات أثناء عودتهن من العمل بأحد المصانع.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: وفاء. م. خ، 30 سنة، ميرفت. ن. م، 30 سنة، ياسمين. ف. م، 28 سنة، وشقيقتها حنان، 26 سنة، سحر. أ. ع، 21 سنة، ياسمين. ص. ي، 27 سنة، عالية. ن. م، 38 سنة، ياسمين. ر. ع، 24 سنة، آية. إ. ف، 27 سنة، مقيمين جميعًا بمركز ملوي.

جرى نقل المصابات إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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