ميزانية بورسعيد.. 26.6 مليار جنيه بين استثمارات الدولة وجهود المحافظة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على أنه بلغت ميزانية أجهزة الدولة المصرية على أرض بورسعيد 26.6 مليار جنيه، وخُصصت من الخزانة العامة للدولة ضمن العام المالي 2024-2025.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أن ميزانية أجهزة الدولة على أرض بورسعيد موزعة على قناة السويس، والإسكان، التعليم الجامعي، الصحة، التعليم قبل الجامعي، وملفات أخرى، وأن ما يخص ميزانية المحافظة المسئولة عن تنفيذها هو 400 مليون جنيه، وجرى إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي بنسبة 100%.

وأوضح أن ميزانية محافظة بورسعيد وزعت كالتالي: 75 مليون قطاع التنمية السياحية، و97 مليون قطاع التنمية الاقتصادية والعمرانية، و228 مليون قطاع الخدمات، وبجانب الـ 400 مليون جنيه المخصصة من خزانة الدولة للمحافظة هناك 140 مليون جنيه تمويل ذاتي، جرى استخدامها في دعم مشروعات تطوير الطرق والإنارة والتجهيزات، و598.5 من الجهاز التنفيذي، تُصرف في الإعانات، ودعم الجهات الحكومية، الدعم الاجتماعي والصحي والرياضي، ودعم وإنشاء وتطوير المشروعات التنموية، بإجمالي 1.1 مليار جنيه.