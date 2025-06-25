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مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف

04:07 م الأربعاء 25 يونيو 2025

غريق

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بني سويف- حمدي سليمان:


لقى طفل مصرعه غرقًا، في مياه بحر يوسف بقرية منشأة الحج التابعة لمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.


تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى اهناسيا التخصصي، بوصول "محمد.س.هـ"، 14 عامًا، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق فى مياه بحر يوسف في نطاق القرية.


وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، و جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.


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مصرع طفل بحر يوسف
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