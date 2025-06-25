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مصرع مدير إدارة المخلفات بالمنيا إثر سقوطه من الطابق السادس بمجمع المصالح

01:46 م الأربعاء 25 يونيو 2025

جثة ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

لقي مدير إدارة المخلفات الصلبة بمجمع مصالح المنيا مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من الطابق السادس بالمجمع، وتجرى الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة حول الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغاً بسقوط أحد الأشخاص من علو بأحد طوابق مجمع المصالح بمدينة المنيا، مما أسفر عن وفاته في الحال

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع المهندس " محمود الاصنعي"، مدير إدارة المخلفات الصلبة، إثر سقوطه من الطابق السادس، وإصابته بكسور ونزيف متعدد، ولم يتعرف أحد على أسباب السقوط.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم فرض كردون حول موقع الحادث للوقوف على أسبابه.

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المنيا مجمع المصالح مصرع مدير إدارة المخلفات
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