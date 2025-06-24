244 درجة تنسيق قبول الصف الأول الثانوي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تنسيق قبول الصف الأول الثانوي.

وأشارت، في بيان مقتضب لها، إلى أن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، قد صدق اليوم على تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 - 2026 بحد أدنى للمجموع 244 درجة وذلك للطلاب المستجدين من خريجي الشهادة الاعدادية.

وكان محافظ بورسعيد اعتمد يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح بلغت 85%.