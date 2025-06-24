إعلان

244 درجة تنسيق قبول الصف الأول الثانوي في بورسعيد

11:27 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تنسيق قبول الصف الأول الثانوي.

وأشارت، في بيان مقتضب لها، إلى أن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، قد صدق اليوم على تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 - 2026 بحد أدنى للمجموع 244 درجة وذلك للطلاب المستجدين من خريجي الشهادة الاعدادية.

وكان محافظ بورسعيد اعتمد يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح بلغت 85%.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعليم بورسعيد محب حبشي تنسيق الأول الثانوي تنسيق الشهادة الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان