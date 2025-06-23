إزالة 9 تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالقنطرة غرب

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تواصل محافظة الإسماعيلية تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبمتابعة وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

وفي هذا السياق، تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال الإزالة التي نُفذت اليوم الإثنين بمركز ومدينة القنطرة غرب، بالتنسيق مع جهات الولاية المختصة من وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري، إلى جانب أجهزة المحافظة والوحدات المحلية.

أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات تعدٍّ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، بمساحة إجمالية بلغت قيراطين وسهمًا واحدًا و940 مترًا مربعًا. وجرت الأعمال تحت إشراف السكرتير العام المساعد، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونائبه، وبمشاركة قوات إنفاذ القانون.

وتضمنت الحالات التي تم التعامل معها إزالة ستة متغيرات غير قانونية على مساحة 940 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة ثلاث حالات تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية من أملاك خاصة بمساحة قيراطين وسهمًا واحدًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتعامل الشامل مع مختلف أنواع التعديات.

وأكد المحافظ أن حملات الإزالة مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، مشددًا على عدم التهاون مع أية مخالفات جديدة، وعلى ضرورة المتابعة الدورية من قِبل الوحدات المحلية وجهات الولاية لضمان عدم تكرار التعديات، والحفاظ على الأراضي التي تم استردادها.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة 26 من حملات الإزالة تنفذ على ثلاث مراحل؛ أُنجزت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي، فيما تستمر المرحلة الثانية حتى 27 يونيو الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو المقبل، ضمن جهود الدولة الشاملة لاستعادة أراضيها وتحقيق الانضباط في ملف التعديات.