تعليم المنيا: امتحان العربي راعى الفروق الفردية ولم يخرج عن المنهج

المنيا – جمال محمد:

أكد صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ورئيس غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن امتحان مادة اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم الأحد، جاء مطابقًا للمواصفات الفنية، وراعى الفروق الفردية بين الطلاب دون احتوائه على أي أجزاء من خارج المنهج.

وأوضح زيان أن غرفة العمليات الرئيسية في المديرية تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات بالتنسيق مع غرف العمليات في الإدارات التعليمية، لرصد أي معوقات أو شكاوى والتعامل معها على الفور.

وأشار إلى وصول أوراق الأسئلة والإجابات في الوقت المحدد إلى جميع اللجان، في ظل تأمين مشدد وضوابط محكمة لضمان سرية الامتحانات ومنع أي تسريبات أو حالات غش جماعي.

كما كشف عن رصد عدد محدود من محاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على التزام الوزارة بمواجهة الغش بكل حزم.

وخلال متابعته الميدانية وتواصله مع رؤساء اللجان، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، وتوفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب، خاصة من أصحاب الهمم.

وفي ختام التصريحات، أثنى زيان على تعاون كافة العاملين في المنظومة التعليمية، مؤكدًا استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الساعة لضمان انتظام الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.