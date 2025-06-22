شقيقان ينهيان حياة أخيهما في بني سويف بتهمة ملفقة من الزوجة

بني سويف - حمدي سليمان:

أقدم شقيقان بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، على تعذيب وقتل شقيقهما الثالث، بعد اتهام كاذب بالاعتداء الجنسي على ابنته، حيث كشفت التحقيقات لاحقًا أن الزوجة هي من دبرت هذه الحيلة للتخلص من زوجها بسبب خلافات مستمرة.

تكشفت أحداث الجريمة، عندما تلقّت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي بوصول جثة "ر.س.م" (45 عامًا)، مقيم بقرية "1" التابعة لدائرة المركز، وعليها آثار تعذيب واضحة في أنحاء متفرقة من الجسد.

بدورها شكلت الأجهزة الأمنية، فريق بحث بقيادة الرائد الحسن إبراهيم، رئيس مباحث مركز سمسطا، وإشراف اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الحادث.

انتقل فريق من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات أن شقيقي المجني عليه، وهما "ع.س.م" (37 عامًا) و"م.س.م" (32 عامًا)، هما من ارتكبا الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن زوجة المجني عليه ادعت كذبًا أن زوجها اعتدى جنسيًا على ابنتهما، ودفعت هذه الادعاءات الكاذبة الشقيقين إلى استدراج المجني عليه من منزله إلى منطقة نائية بنفس القرية بحجة معاتبته، وتطور النقاش إلى مشاجرة عنيفة، انهال خلالها الشقيقان بالضرب المبرح على شقيقهما حتى فارق الحياة.

بعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهمان التمويه بنقل الجثة إلى المستشفى مدعيين تعرض المجني عليه لحادث سير، إلا أن آثار الدماء وآلات الجريمة التي عُثر عليها داخل منزل المتهمين أثارت الشكوك لدى جهات التحقيق وأكدت وجود شبهة جنائية.

وأكدت التحريات أن الزوجة دبرت هذه الحيلة بمساعدة ابنتها بهدف التخلص من زوجها بسبب الخلافات المستمرة بينهما، وثبت زيف ادعاءات الزوجة لاحقًا بعد التحقيق مع الطفلة.

وجرى ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.