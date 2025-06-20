محافظ أسيوط يوجه بسحب أرض من جمعية تعاونية بسبب الإهمال - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجّه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب قطعة أرض مخصصة كمنشر من إحدى الجمعيات التعاونية بقرية عرب القداديح، وذلك على خلفية الإهمال وسوء الإدارة، مشددًا على ضرورة تسليم الأرض للوحدة المحلية لإعادة تخصيصها بما يخدم أهداف التكتل الاقتصادي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ لتفقد مشروعات التكتلات الاقتصادية القائمة على زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية بقرى مركز أبنوب، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتضمنت الجولة زيارة مصنع الريحان بقرية عرب القداديح، الذي يسهم في رفع كفاءة المنتج من 55٪ إلى نحو 95٪ بعد عمليات الفرز والتجهيز، بالإضافة إلى تفقد وحدة استخلاص الزيوت الطبيعية التي تديرها جمعية "أفضل لتنمية المجتمع" بقرية السوالم البحرية، والتي تُعد نموذجًا ناجحًا في استثمار الموارد المحلية.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح مفصل حول مراحل الإنتاج، بدءًا من الزراعة والحصاد، مرورًا بعمليات التصنيع والاستخلاص، وصولًا إلى المنتج النهائي من الزيوت والعطور والمنظفات. كما تم استعراض البرامج التدريبية الممولة من جهاز تنمية المشروعات، والتي تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل الذاتي وتمكين الشباب والمرأة.

وفي لقاء مع عدد من أصحاب المعاصر والمشروعات المحلية، ناقش المحافظ سبل تطوير القطاع، مؤكدًا أهمية توفير مناشر حديثة لتجفيف النباتات بكفاءة. وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات التكتلات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة لنموها، مشيرًا إلى أن مركز أبنوب يُعد من أبرز المناطق إنتاجًا للنباتات الطبية والعطرية مثل الريحان والشمر والبردقوش.

كما أعلن أبو النصر عن خطة لدعم أعضاء التكتلات بخط إنتاج مطور يشمل أجهزة متقدمة (مقرشة، هزاز، جريفت، سلندر، ووحدة تهوية خارجية)، بهدف تحسين جودة المنتج ورفع نسبة نقائه إلى 95٪. وأوضح أن المحافظة تعمل على مساعدة المزارعين في الحصول على شهادة Global G.A.P لاعتماد المواصفات الأوروبية في السلامة والصحة الغذائية، ما يعزز فرص التصدير ويفتح أسواقًا جديدة في أوروبا، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وإيهاب عبد الحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، وسوزان محمد، رئيس مركز ومدينة أبنوب، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين ومزارعي الريحان والعاملين بالمشروعات.