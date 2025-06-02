انطلاق فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى للروبوت سبتمبر القادم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تنظيم الجامعة بطولة " جامعة بنها الأولى للروبوت "، وذلك خلال سبتمبر القادم، وذلك فى إطار التوجه العالمي المتسارع نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مشيرا إلى أن البطولة تأتى كحدث طلابي وتكنولوجي مميز يهدف إلى تنمية المهارات العملية والإبداعية للطلاب في مجالات الروبوتات البرمجة، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن البطولة تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار في مجالات الروبوتات والأنظمة الذكية، وإتاحة منصة تنافسية لعرض مشاريع الطلاب والتطبيقات العملية، وتعزيز العمل الجماعي وحل المشكلات في سياق تكنولوجي متقدم، وربط التعليم الأكاديمي بالواقع الصناعي والمهني، وإعداد الطلبة لسوق العمل الرقمي وتعزيز مهاراتهم التقنية.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن الفئة المستهدفة للمشاركة بالبطولة طلاب كليات الهندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، وطلاب المدارس الفنية والتكنولوجية، وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالتقنية.

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن الفائزين بالبطولة بالمراكز الثلاثة الأولى سوف يحصلون علي شهادات تقدير وجوائز مالية، موضحة أن الفائز بالمركز الأول سوف يحصل علي 10000 جنيه مصري ، والمركز الثاني 8000 جنيه مصري، والمركز الثالث 6000 جنيه مصري، وجوائز خاصة لأفضل تصميم أفضل برمجة، وأفضل فكرة مبتكرة مبلغ 8000 جنيه مصري عن كل جائزة.