ضبط طالب صوّر امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية فى المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، ضبط طالب صوّر ورقة الأسئلة الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الماي الحديثة المشتركة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وذلك أثناء أداء طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحان بمختلف مدارس المحافظة، مُضيفة - خلال بيان إعلامي- أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتشديد على توفير بيئة آمنة ومنظمة تضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد أهمية دور رؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم فورًا.