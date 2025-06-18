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بالأسماء.. إصابة 12 بينهم رضيع في حادث مروع بالوادي الجديد

10:18 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:


أُصيب 12 شخصًا، بينهم رضيع و3 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، صباح اليوم الأربعاء، على طريق "الخارجة – الداخلة" بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من غرفة شرطة النجدة، يفيد بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، نتيجة حادث مروري.


وتبين من المعاينة انقلاب ميكروباص كان يقل عددًا من الركاب، مما أسفر عن إصابة كل من يوسف محمد عبدالمطلب (10 أعوام)، نور محمد عبدالمطلب (18 عامًا)، أسماء فوزي خضر (52 عامًا)، شهد محمد عبدالمطلب (21 عامًا)، مسك محمد يوسف (10 شهور)، وأميرة رفاعي سعد (25 عامًا).


كما أُصيبت فرح محمد أبوبكر (10 أعوام)، حليمة أحمد سيد (63 عامًا)، منار صالح حسن (27 عامًا)، محمد أبوبكر عبدالله (37 عامًا)، علي محمد علي (16 عامًا)، ومحمد عبدالمطلب أمام (54 عامًا).


انتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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