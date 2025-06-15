الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح بلغت 85.5%.

هنأ المحافظ الطلاب الناجحين وأسرهم، معربًا عن تمنياته بمزيد من التفوق والنجاح في المراحل الدراسية القادمة، وتقديره لجهود أولياء الأمور ودورهم في تحقيق هذا النجاح.

أشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 113 ألفًا و967 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110 ألفًا و105 طلاب وطالبات، فيما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة نجاح 50% فأكثر نحو 94 ألفًا و87 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك في حضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.