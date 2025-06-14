والد طفلة البحيرة فاقدة البصر: "مكنتش متوقع استجابة رئيس الوزراء بنفسه"

البحيرة - أحمد نصرة:

قال عوض الطحاوي، والد الطفلة التي فقدت بصرها، ووجه رئيس الوزراء بعلاجها خلال زيارته اليوم السبت، للبحيرة إن الحادث وقع منذ عام ونصف عندما كانت ابنته بالمدرسة، وأثناء اليوم الدراسي، دفع بعض الطلاب الباب بقوة ما أدى إلى اصطدامه بها وإصابتها في رأسها لتفقد قدرتها على الإبصار بعدها.

وأضاف الطحاوي لمصراوي: "بقالي فترة طويلة بجري على علاج بنتي لكن تكاليف علاجها كبيرة ومش عارف ألاقي لها حل، ومن كام يوم عرفت إن رئيس الوزراء جاي قريتنا، قلت أكيد ربنا بعته لينا، وقررت أنتهز الفرصة أعرض مشكلتنا عليه".

وأكمل: "مكنتش متوقع إن الاستجابة تكون بسرعة كدة، ورئيس الوزراء وجه بنفسه بعلاجها فورًا وإجراء عملية لها على نفقة الدولة، وإحنا دلوقتي في الطريق لمعهد ناصر".