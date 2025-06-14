وزير الإسكان يجتمع بمحافظ الإسكندرية في مستهل جولة بعروس المتوسط

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعًا بمقر ديوان محافظة الإسكندرية، لبحث عدد من ملفات العمل والمشروعات المشتركة بين وزارة الإسكان والمحافظة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن زيارته الحالية لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بهدف دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت، مشيداً بالتنسيق الدائم مع مسئولي المحافظة بشأن تلك المشروعات.

وأضاف أن زيارة اليوم تأتي أيضا لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، مستعرضًا عددًا من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين جودة الحياة لدى المواطن السكندري، وتوفير حياة كريمة له.

ومن جانبه، ثمن الفريق المحافظ استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحاً أن للوزارة الكثير من الإسهامات على مستوى التخطيط بالمناطق المختلفة بالمحافظة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بمختلف المحافظات.

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية خلال الاجتماع عددًا من المشروعات ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستراتيجية للتعامل مع مياه الأمطار، ومشروعات تطوير الطرق والمحاور، ومنها مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية من منطقة المنتزه حتى فندق المحروسة، فضلاً عن استعراض عدد من الفرص الاستثمارية والتي تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي ختام الاجتماع، أهدى محافظ الإسكندرية درع المحافظة للمهندس شريف الشربيني، تكريما لدوره ومساهمته في النهوض بالقطاع العقاري، وجهوده في زيادة معدلات التنمية العمرانية.