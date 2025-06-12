الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور



الغربية- مروة شاهين:

نجح فريق طبي بالمركز طب وجراحة الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطرى فى الغربية، في إجراء عملية ولادة قيصرية لقطة بعمر سنتين بعد تعثر عملية الولادة الطبيعية بعد عدم استجابتها للإستحداث الهرمونى للولادة بإحدى العيادات الخاصة نتيجة كبر حجم الأجنة، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العزيز وكيل مديرية الطب البيطري بالغربية.

وكان الفريق الطبي المكون من الدكتورة سحر الشافعى، والدكتورة مروة نافع، والدكتور محمد الخولى، أكدوا على استقرار الوضع الصحي للحالة و صغارها بعد العملية الجراحية وتقديم العلاج والدعم اللازم.