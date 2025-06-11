إصابة شخصين بالرصاص في مشاجرة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شخصان بطلقات نارية متفرقة بالجسم، في مشاجرة، بقرية أولاد يحيي بحري بدار السلام شرقي محافظة سوهاج، بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين من التحريات الأولية، حدوث مشاجرة بين أفراد عائلة بيت حمادة، بسبب الخلافات الأسرية.

نتج عن الواقعة إصابة المدعو "علاء. ف" 37 عامًا بطلق ناري بالحوض، وشقيقه "محمد. ف" 31 عامًا بطلقات نارية بالساق اليمنى والساق اليسرى والفخذ.

وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.