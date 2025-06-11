إعلان

إصابة شخصين بالرصاص في مشاجرة بسوهاج

09:21 م الأربعاء 11 يونيو 2025

إسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شخصان بطلقات نارية متفرقة بالجسم، في مشاجرة، بقرية أولاد يحيي بحري بدار السلام شرقي محافظة سوهاج، بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين دائرة مركز شرطة دار السلام.

تبين من التحريات الأولية، حدوث مشاجرة بين أفراد عائلة بيت حمادة، بسبب الخلافات الأسرية.

نتج عن الواقعة إصابة المدعو "علاء. ف" 37 عامًا بطلق ناري بالحوض، وشقيقه "محمد. ف" 31 عامًا بطلقات نارية بالساق اليمنى والساق اليسرى والفخذ.

وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدير أمن سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي الجديد النيابة العامة مشاجرة الخلافات الأسرية قرية أولاد يحيي بحري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل