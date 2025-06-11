جامعة قناة السويس تستعد لإطلاق مؤتمرها السنوي للدراسات العليا والبحوث

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تستعد جامعة قناة السويس لانطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية 2025، خلال الفترة من 29 إلى 30 يوليو، تحت شعار: “استراتيجيات تعزيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية المستدامة”، وذلك بمقر الجامعة بمحافظة الإسماعيلية، وسط حضور واسع من الباحثين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

ويُعد المؤتمر منصة علمية متخصصة تهدف إلى عرض أحدث الأبحاث التطبيقية، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين لتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أولويات التنمية وتدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد المعرفي.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يمثل فرصة نوعية لتبادل الرؤى والتجارب العلمية، مشيرًا إلى أنه يتناول عدة محاور رئيسية منها: الذكاء الاصطناعي، الصحة العامة، الهندسة المستدامة، والتحديات البيئية، مع التركيز على آليات تسويق البحوث وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الباحثين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر، أن الجامعة تسعى من خلال هذا الحدث إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وإيجاد بيئة حاضنة للمشروعات الناشئة، بما يساهم في تمكين الباحثين من تقديم حلول عملية لمشكلات المجتمع، وتطوير نماذج أعمال مستدامة.

وأشار الدكتور تامر شوقي، نائب رئيس المؤتمر، إلى أن الفعاليات تتضمن عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة وورش العمل التفاعلية، التي تجمع بين الأكاديميين والممارسين والخبراء، لإثراء النقاش حول المستجدات البحثية متعددة التخصصات.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من جامعة قناة السويس وبالتعاون مع مركز التحول الرقمي بالجامعة، تأكيدًا على التزامها بدعم البحث العلمي والابتكار كدعامة رئيسية في بناء مستقبل أكثر استدامة وتقدمًا، بما يواكب المتغيرات العالمية ومتطلبات التنمية الوطنية.





