هبوط أرضي في الإسكندرية.. وتحرك عاجل من حي غرب - صور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهد شارع التوفيقية بحي غرب في الإسكندرية حدوث هبوط أرضي مفاجئ وذلك دون خسائر أو تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي غرب بلاغًا يفيد حدوث هبوط أرضي أمام 42 شارع التوفيقية، وانتقلت المهندسة زينب السيد، رئيس الحي، إلى موقع البلاغ.

وأوضحت رئيس حي غرب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تكليف إدارة الطرق بالحي بأعمال المعالجة والردم والتمهيد للهبوط الكائن أمام 42 شارع التوفيقية وذلك بعد تاكد مسئولي الصرف الصحي والمياه من سلامة منشآتهم.

وأكدت رئيس الحي على سرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله بنطاق الحي مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة امكانيتها تيسيرا على المواطنين.