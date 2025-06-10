إعلان

هبوط أرضي في الإسكندرية.. وتحرك عاجل من حي غرب - صور

09:49 م الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هبوط أرضي في الإسكندرية (1)
  • عرض 3 صورة
    هبوط أرضي في الإسكندرية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهد شارع التوفيقية بحي غرب في الإسكندرية حدوث هبوط أرضي مفاجئ وذلك دون خسائر أو تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي غرب بلاغًا يفيد حدوث هبوط أرضي أمام 42 شارع التوفيقية، وانتقلت المهندسة زينب السيد، رئيس الحي، إلى موقع البلاغ.

وأوضحت رئيس حي غرب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تكليف إدارة الطرق بالحي بأعمال المعالجة والردم والتمهيد للهبوط الكائن أمام 42 شارع التوفيقية وذلك بعد تاكد مسئولي الصرف الصحي والمياه من سلامة منشآتهم.

وأكدت رئيس الحي على سرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لأصله بنطاق الحي مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة امكانيتها تيسيرا على المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هبوط أرضي محافظة الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان