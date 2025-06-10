وكيل تعليم الشرقية: امتحانات الثانوية العامة أمن قومي

الشرقية - ياسمين عزت:



ترأس محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، عُقِد بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية وعبر تقنية الفيديو كونفرانس مع باقي الإدارات التعليمية.



جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبحضور قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية، لمتابعة الإجراءات التنظيمية للامتحانات التي انطلقت عقب إجازة عيد الأضحى.



أكد "رمضان" خلال الاجتماع أن امتحانات الثانوية العامة تمثل "أمنًا قوميًا" يتطلب تضافر جهود جميع عناصر المنظومة التعليمية لضمان انتظام سيرها في مناخ من الانضباط والالتزام. وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتجهيز لجان الامتحانات من حيث النظافة، وجودة المقاعد، وكفاءة الإنارة والتهوية، وتوفير مبردات المياه، فضلًا عن جاهزية الاستراحات المخصصة للمراقبين.



ووجه وكيل الوزارة بمنع التجمعات بمحيط اللجان، والتصدي لأي محاولة للغش، وتطبيق الحظر الكامل على حيازة الهواتف المحمولة للطلاب وجميع العاملين باللجان. كما تطرقت التوجيهات إلى ضرورة التأكد من وصول كتب المفاهيم وتوزيعها على الطلاب، وتوفير المستلزمات اللوجستية من أوراق ومعدات تصوير.



وناقش الاجتماع أيضًا خطط استثمار المباني الدراسية لمواجهة الكثافة الطلابية عبر استغلال الفراغات لإنشاء فصول جديدة، بهدف القضاء على الفترات المسائية. وفي الختام، كما شدد "رمضان" على أن جميع أجهزة الدولة والمحافظة تعمل على إنجاح الامتحانات وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لذلك.









