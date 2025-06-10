مستشفيات المنوفية تستقبل 13108 حالات طوارئ خلال عيد الأضحى

المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، من خلال إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، اليوم الثلاثاء، عن رصد حالات الطوارئ التي استقبلت بجميع المستشفيات التابعة خلال فترة العيد.

وجاءت أعداد الحالات كما يلي: منوف العام 3371 حالة، تلا المركزي 1882 حالة، شبين الكوم التعليمي 1450 حالة، قويسنا 1436 حالة، السادات 1360 حالة، أشمون العام 879 حالة، بركة السبع 710 حالات، زاوية الناعورة 503 حالات، حميات أشمون 543 حالة، جراحة مستشفى شبين 452 حالة، سرس الليان 355 حالة، صدر شبين الكوم 112 حالة، حميات شبين الكوم 95 حالة، مستشفى الباجور 75 حالة، مستشفى الشهداء 69 حالة، صدر منوف 63 حالة.

وبهذا بلغ إجمالي عدد الحالات والمستقبلة في مستشفيات المحافظة خلال أيام العيد إجماليًا 13108 حالات، في مؤشر يعكس الجاهزية العالية والاستجابة السريعة للفرق الطبية والتمريضية.

وثمنت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية الجهود المتواصلة من كافة الفرق الطبية والإدارية في المستشفيات، مؤكدة على استمرار الاستعداد والطوارئ على مدار الساعة لخدمة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يحقق سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.