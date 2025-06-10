الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ترأس أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها، مؤكدًا أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بلغ 7971 طالبًا وطالبة، موزعين على لجان الامتحان بجميع أنحاء المحافظة.

وأكد موسى أن الامتحانات تُجرى في أجواء هادئة ومنضبطة، وسط التزام كامل من القائمين على العملية الامتحانية، وبما يتماشى مع الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تنعقد الامتحانات داخل 43 لجنة امتحانية تشمل التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية.

وأوضح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، برئاسة المهندس محمد السعيد مدير عام التعليم الفني، على تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من توافر جميع التجهيزات اللوجستية، ورفع أية معوقات قد تؤثر على انتظام الامتحانات، بما يضمن توفير مناخ تربوي ملائم للطلاب داخل اللجان.

وشدد موسى على أن جميع اللجان مؤمنة بشكل كامل بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية والأجهزة المعنية، مع الالتزام الصارم بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام وسلامة العملية الامتحانية.