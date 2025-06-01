تحقيق 90% من المستهدف.. توريد 440 ألف طن قمح بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، توريد محصول القمح للصوامع والشون والبناكر، والتى وصلت إلى 440 ألف و 25 طن حتى الآن، بنسبة 90 % من المستهدف منذ إنطلاق الموسم في منتصف أبريل الماضى، ولاسيما مع زيادة المساحات المنزرعة من هذا المحصول الاستراتيجى بإجمالى 409 ألف و 547 فدان.

وشدد المحافظة، على أهمية تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضى الزراعية المنزرعة بالقمح من خلال اللجان التى تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية، ليتوازى ذلك مع زيادة جهود التوعية للمزارعين لتوريد كميات القمح ، مع التأكد من مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة.

وقال المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، أنه وفقاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، لكافة المسئولين يتم توفير مناخ تنافسي للمزارعين لتشجيعهم وحثهم لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام.

وأشار إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 149 ألف و 475 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 290 ألف و 550 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لاستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.