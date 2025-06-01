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مياه المنوفية تعلن خطة غسيل الشبكات في يونيو

01:32 م الأحد 01 يونيو 2025

المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصر

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المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الأحد، خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة خلال شهر يونيو 2025م وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى مع التأكيد على تأجيلها خلال فترة الامتحانات والأعياد.

وأوضح رئيس الشركة، أنه جرى التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة،و تنوه الشركة بأنه حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب رقم 01220906668.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية اللازمة طبقًا للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.

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المهندس رشدي السيد عمر خطة غسيل الشبكات مياه المنوفية
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